На Волині відкрився новий виробничий хаб

Волинська компанія «Опос-Торг» з родинної групи OPOS, яка займається гуртовою торгівлею м’ясом і рибою, інвестувала 5,5 млн євро у будівництво нового заводу. Підприємство виготовлятиме заморожені м’ясні напівфабрикати та сублімовані корми для тварин під брендом Cosset. Левову частку продукції планують експортувати до європейських країн та Канади.

Відкриття нового виробничого хабу відбулося наприкінці червня. Загальна сума інвестицій у проєкт становила понад 5,5 млн євро, з яких 4 млн вклали вже під час повномасштабної війни. Виробництво має два окремі напрями: напівфабрикати для людей і ласощі для тварин під брендом Cosset.

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60% продукції планують експортувати до ЄС, Великої Британії, Канади та країн Скандинавії. Потужності відповідають міжнародним стандартам якості і безпеки, йдеться в повідомленні Волинської ОВА.

Голова обласної адміністрації Іван Рудницький зазначив, що завод створить 30 робочих місць, а в 2026 році сплатить понад 15 млн грн податків. Компанія отримала грант на 8 млн грн у галузі харчової переробки та скористалася державною програмою «5-7-9%» для поповнення обігових коштів.

Співвласник компанії Павло Вержбицький наголосив, що відкриття нового виробництва під час війни є ознакою віри в майбутнє. Раніше компанія, заснована його батьком Михайлом, складалася з кількох осіб, а нині це великий бізнес із більш ніж 100 фахівцями по всій Україні та Європі.

Група компаній «Опос» (OPOS) бере свій зачин 1999 року. Її основним напрямком діяльності є імпорт та дистрибуція охолодженого та замороженого м'яса, риби та морепродуктів. Партнерами групи є мережі «Сільпо», «Таврія В», виробники харчів «Господарочка», «Алан», «Нептун» та інші.

Ключові особи – родина Михайла та Павла Вержбицьких з Луцька.

«Опос-Торг» торік мала виторг 680,67 млн грн, чистий прибуток – 7,78 млн грн, активи – 96,6 млн грн і борги на 59,88 млн грн. На підприємстві працюють 19 осіб, статутний капітал – 205 тис. грн.