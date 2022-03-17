Швейцарська компанія Nestle – одна з найбільших харчових компаній світу

Найбільша у світні компанія-виробник харчових продуктів Nestle не буде виходити з російського ринку, адже вважаю роботу там етичною, попри збройну агресію Росії в Україні. Про це 17 березня повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після розмови з виконавчим директором компанії Марком Шнайдером.

Як повідомив Денис Шмигаль, швейцарська компанія Nestle не вважає неетичною роботу в Росії і продовжує там діяльність.

«На жаль, не знайшов порозуміння. Робочі місця та податки сплачені у бюджет країни-терориста – це фінансування вбивств беззахисних дітей та жінок. Сподіваюсь, Nestle змінить своє рішення», – написав Денис Шмигаль у Twitter.

Раніше компанія Nestle зупинила імпорт та експорт продуктів не першої необхідності до та з Росії, а також зупинила капітальні інвестиції до країни-агресора.

Швейцарська компанія Nestle – одна з найбільших харчових компаній, яка залишається працювати в Росії попри війну. За інформацією «Економічної правди», у 2020 році компанія сплатила в бюджет РФ 502 млн доларів США.

Корпорації Nestle належить низка відомих брендів. зокрема Nescafe, Nesquik, Kit Kat, Purina, Nuts, Fitness та львівська кондитерська фабрика «Світоч».