В Україні працює 17 тис. компаній з російським чи білоруським власниками
В Україні зареєстровано майже 17 тисяч компаній, серед бенефіціарних власників або засновників яких є громадяни Росії та Білорусі. Про це свідчать дані аналізу сервісу моніторингу Opnedatabot.
Openedatabot перевірив дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896.
Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з’явилися у картці компанії в чат-боті Openedatabot, на сторінці про компанію на нашому сайті, а також в АРІ для банків та фінансових установ.
Топ-10 українських компаній з російськими бенефіціарами за виторгом 2020 року:
ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.