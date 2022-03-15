В Україні зареєстровано майже 17 тисяч компаній, серед бенефіціарних власників або засновників яких є громадяни Росії та Білорусі. Про це свідчать дані аналізу сервісу моніторингу Opnedatabot.

Openedatabot перевірив дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та підрахував кількість активних компаній, серед власників, засновників або ж кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент Російської Федерації чи Республіки Білорусь. Станом на 24 лютого таких компаній було 16 896.

Примітки щодо наявності російського/білоруського власника вже з’явилися у картці компанії в чат-боті Openedatabot, на сторінці про компанію на нашому сайті, а також в АРІ для банків та фінансових установ.

Топ-10 українських компаній з російськими бенефіціарами за виторгом 2020 року:

ТОВ «ВЕНТА. ЛТД»

ТОВ «БРОКАРД-УКРАЇНА»

ПАТ «КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

ТОВ «ТТВК»

ПАТ «КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»

ТОВ «ФРІ-СІСТЕМ»

ТОВ «НІССАН МОТОР УКРАЇНА»

ТОВ «ЄРМАК ГОЛД»

ТОВ «ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС»

ТОВ «ОРІМІ УКРАЇНА»