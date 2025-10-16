Ринок знову на боці BlackRock

Найбільша у світі інвестиційна компанія BlackRock повідомила про рекордний обсяг активів під управлінням і зростання прибутку у третьому кварталі 2025 року на тлі ринкового ралі та високого попиту на біржові фонди, пише Reuters.

Згідно з даними компанії, активи під управлінням сягнули $13,46 трлн, що на $2 трлн більше, ніж рік тому. Довгострокові чисті притоки склали $171 млрд, здебільшого завдяки успіху біржових фондів (ETF), що дозволяють інвесторам купувати пакети акцій за індексами.

Стійкість споживчих витрат у США та очікування пом’якшення монетарної політики ФРС стимулювали інвесторів повертати кошти в індексні стратегії й облігаційні фонди компанії.

Скоригований прибуток за квартал становив $1,91 млрд, або $11,55 на акцію, що навіть вище за середні очікування аналітиків. Виручка зросла до $6,5 млрд порівняно з $5,2 млрд торік – завдяки ринковому зростанню та збільшенню базових комісій на 8%.

У звіті також враховано результати нещодавніх придбань, включно з HPS Investment Partners, що додало близько $500 млн до квартальної виручки. Загалом за останні два роки BlackRock інвестував близько $30 млрд у M&A.

Гендиректор компанії Ларрі Фінк заявив, що США залишаються «найкращим місцем у світі для інвестицій» та наголосив, що зростання компанії демонструє ефективність її бізнес-моделі й глобальних партнерств.