Компанія поки не коментує інцидент, який спричинив різке падіння вартості її цінних паперів

Акції китайського технологічного гіганта Xiaomi Corp знизилися на 8,7% після загибелі водія в аварії з електромобілем Xiaomi SU7. Це найбільше падіння котирувань компанії з квітня 2025 року, пише Bloomberg.

Інцидент стався 13 жовтня у місті Ченду (Китай). За даними місцевої поліції, водій перебував у нетверезому стані. Він врізався в інший автомобіль, після чого машина загорілася. Свідки намагалися дістати чоловіка, однак дверні ручки електрокара не відчинялися.

Офіційно марку автомобіля не називають, але на опублікованих у соцмережі Weibo відео видно, що це саме Xiaomi SU7.

Компанія поки не коментує інцидент, який спричинив різке падіння вартості її цінних паперів.

Це вже друга серйозна ДТП за участі електромобіля Xiaomi SU7. У квітні цього року схожа аварія забрала життя трьох людей і тоді акції компанії знизилися на 5,5% на Гонконзькій біржі.