Маск виплатить компенсації керівникам Twitter

Ілон Маск погодився врегулювати судовий позов на $128 млн, який подали четверо колишніх топменеджерів «Твіттера». Він звільнив їх одразу після купівлі компанії у 2022 році.

Як повідомляє TechCrunch, йдеться про колишнього CEO Парага Агравала, фінансового директора Неда Сегала, а також юристів Шона Еджетта і Віджаю Гадде. Позивачі стверджували, що Маск не виплатив їм належні компенсації після звільнення.

Колишні керівники вважають, що мільярдер вчинив так через особисту неприязнь, адже вони намагалися змусити його виконати зобов'язання за угодою на $44 млрд, від якої він спершу намагався відмовитися. У позові навіть наводили цитату з біографії Маска, де він нібито заявив, що «полюватиме на кожного з верхівки “Твіттера” до кінця їхніх днів».

Схожі претензії мають і сотні інших колишніх працівників компанії, яким не виплатили зароблене після скорочення. Окрім того, «Твіттер» під керівництвом Маска відмовився сплачувати за оренду низки офісів, що призвело до нових судових розглядів.

Деталі угоди наразі не розголошують. Зауважимо, що Маск придбав Twitter 27 жовтня 2022 року і перейменував його на Х.