Ілон Маск продав активи Х власній компанії

Бізнесмен та мільярдер та соратник Дональда Трампа Ілон Маск продав соціальну мережу Х (колишній Twitter) за 33 млрд доларів фактично сам собі. Соцмережу придбала компанія з розробки штучного інтелекту xAI, яка також належить Маску, повідомив 28 березня сам мільярдер.

«xAI придбав X у транзакції з усіма акціями. Комбінація оцінює xAI у 80 млрд доларів, а X – у 33 млрд доларів (45 млрд доларів мінус 12 мільярдів доларів боргу)», – повідомив він у соцмережі Х.

За словами Маска, команди компаній «офіційно роблять крок» з об’єднання моделей, інформації, систем обчислення та інших аспектів компанії. На його думку, злиття Х і хАІ «розкриє величезний потенціал» через поєднання можливостей штучного інтелекту (ШІ) та охоплень Х.

Зазначимо, після того, як Ілон Маск придбав тогочасний Twitter у 2022 році, більшість співробітників звільнили, або ж вони самі покинули компанію. Купівля соцмережі Маском обтяжила компанію боргом у розмірі 13 мільярдів доларів, і з часом його хибні бізнес-рішення, перейменування та слабші правила безпеки контенту відштовхнули рекламодавців, що призвело до падіння продажів на 60%.

Цікаво, що станом на жовтень 2023 року вартість Twitter впала вдвічі – приблизно до 19 млрд доларів. Втім, сам Маск наполягає, що цінність компанії навіть збільшилася на понад мільярд доларів.

Після купівлі Twitter Маск заявив, що боротиметься з ботами та фейковими акаунтами, а також «боротиметься за свободу слова і пошук правди». Втім, за час володіння компанією в Х різко збільшилася кількість дезінформації, маніпуляцій, фейків та ботів – зокрема таких, які підтримують Маска.

Крім того, політика Маска щодо Х сприяла зростанню російської пропаганди – після початку повномасштабної війни та купівлі компанії кількість постів із мовою ненависті, виправдовуванням російської агресії та закликів до екстремістських дій значно зросла. Ключовий метод пропагандистів — спочатку розміщувати численні повідомлення в групах із меншим трафіком, а потім просувати ці публікації за допомогою посилань на популярніших каналах.