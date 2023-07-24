Домен та логотип змінили вперше за 16 років

У понеділок, 24 липня, мільярдер, підприємець та власник Twitter Ілон Маск оголосив про зміну основного логотипа соцмережі з традиційної «пташки» на знак Х. Це вже другий раз, коли Маск змінює логотип.

Мільярдер повідомив, що Twitter змінює домен з twitter.com на x.com. Зміни вже набули чинності, комп'ютерна версія сайту вже змінила логотип та назву домену. Мобільної версії Twitter зміни поки що не торкнулися.

Генеральна директорка Twitter Лінда Яккаріно також презентувала новий логотип, підкресливши, що соцмережа піде далі у питанні спілкування користувачів.

«X — це майбутнє необмеженої інтерактивності, зосереджене на аудіо, відео, обміні повідомленнями, платежами/банківськими послугами, створюючи глобальний ринок ідей, товарів, послуг і можливостей. Завдяки штучному інтелекту X об’єднає нас усіх способами, які ми тільки починаємо уявляти», – заявила вона.

Зазначимо, від початку існування соцмережі логотип Twitter був незмінним – 16 років фірмова блакитна «пташка» не отримувала жодних змін. У жовтні 2022 року Ілон Маск купив Twitter за 44 млрд доларів та розпочав його «реформування», звільнивши усе попереднє керівництво та запровадивши підписку для усіх верифікованих акаунтів, а в липні обмеживши кількість твітів для прочитання.

У квітні 2023 року Ілон Маск вперше за історію соцмережі змінив її логотип на собаку-мем Doge. Логотип проіснував кілька днів – згодом у Twitter повернули фірмовий логотип.