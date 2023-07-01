Соцмережа Twitter запровадила обмеження для своїх користувачів на кількість твітів, які вони зможуть прочитати за день. Це вже друге обмеження цієї соцмережі, пов’язане з доступом до опублікованого у ній вмісту: раніше цього дня Twitter заборонив читати твіти неавторизованим користувачам.

Як пояснив власник соцмережі Ілон Маск, запроваджені обмеження є тимчасовими й пов’язані з боротьбою з екстремальними рівнями вилучення даних і маніпуляцій із системою. Обмеження передбачають, що:

верифіковані користувачі зможуть прочитати до шести тисяч твітів за день;

неверифіковані користувачі зможуть читати до 600 твітів за день;

нові неверифіковані користувачі зможуть читати до 300 твітів на день.

Вартість верифікації становить 11 доларів для користувачів iPhone та вісім доларів – для решти користувачів.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Раніше Маск пояснював, що компанії, які займаються розвитком штучного інтелекту, використовують твіти, опубліковані в соцмережі, для тренування своїх мовних моделей. Через це 1 липня Twitter закрив доступ до твітів неавторизованим користувачам.