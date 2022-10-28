Відтепер Twitter належить Ілону Маску

Американський мільярдер Ілон Маск 27 жовтня опублікував на своїй сторінці уже у своїй соцмережі лист для рекламодавців, у якому підтвердив, що остаточно купив Twitter. У ньому ж бізнесмен пояснив, що хоче мати цифрову платформу для обговорення широкого спектра думок.

Він заявив, що придбав соцмережу для того, аби у здоровій манері обговорювати різні думки і зазначив, що це важливо для майбутньої цивілізації.

«Причина, з якої я купую Twitter, полягає в тому, що для майбутньої цивілізації важливо мати спільну цифрову платформу, на якій можна обговорювати широкий спектр думок у здоровій манері, не вдаючись до жорстокості», – заявив Маск.

На його думку, традиційні ЗМІ в гонитві за прибутками «підігрівають» полярні крайнощі й розкол суспільства, не даючи можливості для діалогу.

Крім того, Маск заявив, що відтепер у соцмережі не можна буде публікувати будь-що без подальших наслідків. Водночас за словами бізнесмена, Twitter залишиться гостинним для всіх.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

У коментарях оцінки позиції Маска цілком різні – одні звинувачують його у спробах придушення свободи слова, інші ж навпаки, захоплюються ідеєю бізнесмена.

Одразу після завершення придбання компанії Twitter, мільярдер Ілон Маск звільнив попереднє керівництво компанії, повідомляє CNBC.

«Генеральний директор Твіттер Параг Агравал та фінансовий директор Нед Сегал покинули центральний офіс компанії у Сан-Франциско й більше не повернуться», – йдеться у матеріалі.

Повідомлення про звільнення також отримала також керівниця юридичного департаменту Віджая Гаде.

Американський мільярдер Ілон Маск у квітні запропонував Twitter Inc викупити її акції в угоді загальною сумою близько 44 млрд доларів. Утім, після початку переговорного процесу, бізнесмен заявив, що відмовляється від своєї пропозиції через те, що компанія порушила домовленості й надала хибну інформацію.

Йшлося про те, що керівництво компанії начебто намагалося ввести в оману щодо кількості користувачів соцмережі – через велику кількість ботів. Крім того, конфлікт виник на тлі виплати Twitter Inc багатомільйонної компенсації колишньому начальнику служби мережі та його адвокатам без згоди Маска. Претензії з боку мільярдера висувалися також у зв’язку з приховуванням керівництвом компанії випадків порушення правил кібербезпеки, в тому числі зламів облікових записів користувачів, зазначає «Укрінформ».

Компанія звернулася до суду у зв’язку зі спором, який виник з мільярдером.

Минулого тижня Маск запропонував Twitter Inc завершити угоду про купівлю соціальної платформи на умовах, які обговорювалися на початку цього процесу. Після цього суддя, який веде справу, на підставі пропозиції Маска постановив призупинити судовий розгляд до 28 жовтня.

Соцмережу Twitter створив Джек Дорсі в 2006 році. Спершу це була платформа мікроблогінгу: до 2017 року довжина одного допису становила 140 символів. Згодом її збільшили до 280. Twitter з часу створення відіграє важливу роль у висвітленні різних подій.