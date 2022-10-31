Twitter зобов’язав верифікованих користувачів купити підписку
Верифіковані користувачі, які не куплять підписку, втратять іконку верифікації
Соцмережа Twitter після того, як її купив Ілон Маск, запроваджує до верифікованих користувачів вимогу користуватися платною підпискою. Ті, хто відмовляться, втратять синю галочку, повідомляє в понеділок, 31 жовтня, The Verge.
Маск поставив працівникам компанії вимогу впровадити відповідний функціонал до 7 листопада. Якщо вони цього не зроблять, то будуть звільнені.
Вимога передбачає перехід всіх верифікованих користувачів на підписку Twitter Blue вартістю 19,99 доларів. Наразі така підписка коштує 4,99 доларів і розблоковує платний функціонал соцмережі й не є обов’язковою для того, щоб мати галочку про верифікацію.
Впродовж місяців, які передували придбанню Маском Twitter, він чітко дав зрозуміти, що хоче переглянути те, як Twitter перевіряє облікові записи і працює з ботами. У неділю він написав: «Весь процес верифікації оновлюється прямо зараз».
Ілон Маск купив Twitter за 44 млрд доларів 27 жовтня. Того ж дня він звільнив керівництво соцмережі.