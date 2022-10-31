Соцмережа Twitter після того, як її купив Ілон Маск, запроваджує до верифікованих користувачів вимогу користуватися платною підпискою. Ті, хто відмовляться, втратять синю галочку, повідомляє в понеділок, 31 жовтня, The Verge.

Маск поставив працівникам компанії вимогу впровадити відповідний функціонал до 7 листопада. Якщо вони цього не зроблять, то будуть звільнені.

Вимога передбачає перехід всіх верифікованих користувачів на підписку Twitter Blue вартістю 19,99 доларів. Наразі така підписка коштує 4,99 доларів і розблоковує платний функціонал соцмережі й не є обов’язковою для того, щоб мати галочку про верифікацію.

Впродовж місяців, які передували придбанню Маском Twitter, він чітко дав зрозуміти, що хоче переглянути те, як Twitter перевіряє облікові записи і працює з ботами. У неділю він написав: «Весь процес верифікації оновлюється прямо зараз».

Ілон Маск купив Twitter за 44 млрд доларів 27 жовтня. Того ж дня він звільнив керівництво соцмережі.