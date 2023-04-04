Twitter змінив логотип із пташкою на собаку-мем Doge
У соціальній мережі Twitter на місці звичного логотипу у вигляді синьої пташки користувачі тепер можуть побачити собаку-мем Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin.
Ввечері в понеділок, 3 квітня, користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge.
скріншот зі сторінки Twitter
Власник соцмережі Ілон Маск поки чітко не пояснив зміну, а лише опублікував жартівливі твіти. Зокрема, Маск написав, що ще коли він тільки замислювався про придбання соціальної мережі, один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.
April 3, 2023
Маск опублікував фото, де собака показує поліцейському документ зі знімком синьої пташки та каже, що це старе фото.
Образ Doge ще кілька років тому був змальований з улюбленця японки Ацуко Сато на прізвисько Кабосу. Схожого пса породи сіба-іну має і сам Маск – його звати Флокі.
У 2013 році на основі мема створили криптовалюту Dogecoin, помітно популяризовану теперішнім власником Twitter.
Водночас після так званої зміни логотипа Twitter платформа TradingView зафіксувала зростання вартості криптовалюти Dogecoin. У один з моментів ціна стала більшою приблизно на 25% – 0,1032 долара.
Нагадаємо, Ілон Маск став власником Twitter у жовтні 2022 року і запровадив низку суперечливих новацій. Зокрема, неочікувано звільнив частину команди. Згодом більшість світових брендів призупинили розміщення реклами у Twitter та поскаржилися на вибірковий підхід Маска у контролі за контентом. Пізніше він запустив опитування в соцмережі з питанням, чи повинен залишити посаду голови компанії, яке підтримали майже 60% респондентів.