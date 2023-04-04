Образ Doge був змальований з собаки породи сіба-іну на прізвисько Кабосу і став популярним мемом

У соціальній мережі Twitter на місці звичного логотипу у вигляді синьої пташки користувачі тепер можуть побачити собаку-мем Doge, на честь якої названа криптовалюта Dogecoin.

Ввечері в понеділок, 3 квітня, користувачі Twitter помітили, що кнопка у вигляді синього птаха у верхньому лівому кутку сторінки змінилася на зображення собаки породи сіба-іну Doge.

скріншот зі сторінки Twitter

Власник соцмережі Ілон Маск поки чітко не пояснив зміну, а лише опублікував жартівливі твіти. Зокрема, Маск написав, що ще коли він тільки замислювався про придбання соціальної мережі, один з користувачів порадив йому купити Twitter і змінити лого з пташкою на собаку.

Маск опублікував фото, де собака показує поліцейському документ зі знімком синьої пташки та каже, що це старе фото.

Образ Doge ще кілька років тому був змальований з улюбленця японки Ацуко Сато на прізвисько Кабосу. Схожого пса породи сіба-іну має і сам Маск – його звати Флокі.

У 2013 році на основі мема створили криптовалюту Dogecoin, помітно популяризовану теперішнім власником Twitter.

Водночас після так званої зміни логотипа Twitter платформа TradingView зафіксувала зростання вартості криптовалюти Dogecoin. У один з моментів ціна стала більшою приблизно на 25% – 0,1032 долара.

Нагадаємо, Ілон Маск став власником Twitter у жовтні 2022 року і запровадив низку суперечливих новацій. Зокрема, неочікувано звільнив частину команди. Згодом більшість світових брендів призупинили розміщення реклами у Twitter та поскаржилися на вибірковий підхід Маска у контролі за контентом. Пізніше він запустив опитування в соцмережі з питанням, чи повинен залишити посаду голови компанії, яке підтримали майже 60% респондентів.