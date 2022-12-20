Американський мільярдер Ілон Маск дозволить брати участь у голосуванні щодо політики Twitter лише передплатникам Twitter Blue. Мільярдер написав про це після опитування, в якому його закликали піти у відставку.

У відповіді людині під ніком Unfiltered Boss, Маск погодився з припущенням, що лише платні користувачі повинні мати право голосу і сказав: «Twitter внесе ці зміни», пише Bloomberg.

Напередодні мільярдер пообіцяв винести на голосування всі майбутні рішення щодо політики Twitter та запропонував користувачам соцмережі вирішити, чи варто йому піти у відставку з посади керівника Twitter. 57,5% користувачів проголосували за варіант «так», проти – 42,4%. Загалом в опитуванні взяв участь 17 502 391 користувач.

Голосування відбулося на тлі нових правил у Twitter, які заборонили користувачам публікувати посилання на соцмережі, включно з Facebook, Instagram і конкурентом Twitter – Mastodon, що призвело до блокування низки користувачів. Утім, згодом компанія відкликала це рішення.

Ілон Маск купив Twitter наприкінці жовтня і став керівником компанії.