Ілон Маск заприсягся повернути «свободу слова» у Twitter

Віце-президентка Єврокомісії Вера Юрова застерегла мільярдера Ілона Маска від можливої допомоги російському режиму, якщо Twitter не блокуватиме російську пропаганду щодо війни в Україні. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

За словами Юрової, необхідно забезпечити, щоби платформа Twitter не стала центром російської пропаганди.

«Якщо не робити активних дій проти пропаганди, що означає видалення пропагандистських матеріалів, дезінформації, то ви активно підтримуєте війну сказала вона. Це було б дуже складним і, можливо, небезпечним починанням або пригодою для Маска, який хоче, щоб його сприймали як людину, яка допомагає Україні», – заявила віце-президентка Єврокомісії.

Юрова зазначила, що Маску, який заприсягся повернути «свободу слова» у Twitter, не варто недооцінювати ЄС і значні санкції, на які може наразитися Twitter, якщо він не дотримуватиметься правил Євросоюзу.

«Якщо мережа легко використовується російською пропагандою, то ви, швидше за все, порушуєте правила санкцій, тому що ви можете поширювати контент, розроблений ЗМІ, що перебувають під санкціями, такими як Russia Today і Sputnik. Мені здається, що пан Маск і, можливо, деякі інші люди з його оточення недостатньо розуміють, що Європа є передовою. Після багатьох років ретельного аналізу того, як підходити до цифрової сфери, ми вирішили регулювати, і регулювання мають стосуватися всіх, хто хоче вести бізнес на території ЄС», – зазначила Юрова.

Нагадаємо, що 2 жовтня Ілон Маск опублікував у своєму Twitter низку твітів щодо «пропозицій миру» та закінчення війни Росії проти України. Серед його пропозицій були повторне «голосування» в анексованих Росією регіонах під наглядом ООН, остаточне входження Криму у склад РФ і нейтральний статус України. Після цього Маск не заспокоївся і продовжив свої пропозиції щодо «миру», аргументуючи їх «бажанням уникнути ядерної війни».

У коментарі до Маска прийшло багато обурених українців. Президент Володимир Зеленський у відповідь запитав, який Ілон Маск усім подобається більше – той, який підтримує Україну, чи той, який підтримує Росію.

Трохи згодом стало відомо, що SpaceX звернулася до міноборони США з проханням узяти на себе оплату послуг супутникового інтернет-зв’язку в Україні, який забезпечується терміналами Starlink.

Пізніше Ілон Маск уточнив, що не вимагає відшкодування вже завданих витрат, але й не може постійно фінансувати роботу переданих терміналів. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що у разі необхідності зв’язок фінансуватимуть Пентагон, Європейський Союз та приватні донори.

Після резонансу, що виник, Маск повідомив, що ухвалив рішення продовжити безкоштовне фінансування українського уряду. Маск навіть заявив, що створить функцію пожертв на сторінці оплати послуг Starlink, а також що його компанія зрештою закрила це питання й офіційно відкликала запит про фінансування з Міноборони США. Зрештою, Ілон Маск заявив, що Starlink працюватиме в Україні навіть без фінансування Пентагону.