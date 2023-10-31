До платної підписки у соцмережі Маск зміг заохотити менш ніж 1% користувачів

Вартість соцмережі Х (колишній Twitter) за час володіння них бізнесменом Ілоном Маском обвалилася до 19 млрд доларів. Мільярдер придбав соцмережу за 44 млрд доларів та здійснив низку провальних реформ, повідомив у понеділок, 30 жовтня, Bloomberg із посиланням на джерело.

Пакети акцій з обмеженим доступом, надані працівникам Х, оцінюють компанію в 19 млрд доларів, або ж 45 доларів за акцію. Рік тому Маск купив Twitter Inc. за 44 млрд доларів. Таким чином, з 2022 року соцмережа втратила 25 млрд доларів вартості.

Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, більшість співробітників звільнили, або ж вони самі покинули компанію. Купівля Маска обтяжила компанію боргом у розмірі 13 мільярдів доларів, і з часом його хибні бізнес-рішення, перейменування та слабші правила безпеки контенту відштовхнули рекламодавців, що призвело до падіння продажів на 60%.

«За попередніми підрахунками Bloomberg, X також винен близько 1,2 мільярда доларів у вигляді процентних платежів на рік», – повідомило видання.

Хоч Ілон Маск планує перейти на платні передплати Х для компенсації прибутку, Bloomberg повідомило, що наразі колишній Twitter зміг переконати придбати підписку менше ніж один відсоток користувачів. Таким чином, компанія отримає дохід лише 120 млн доларів на рік.

Зазначимо, на початку вересня The Washington Post повідомив про те, що політика Маска щодо Twitter сприяла зростанню роспропаганди. Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі. Охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки Twitter