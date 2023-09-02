Дослідження показало, що нова політика Ілона Маска щодо соцмережі X сприяла поширенню роспропаганди

Соціальна мережа X (донедавна – Twitter) Ілона Маска, за даними дослідження, зіграла важливу роль у тому, щоб російська пропаганда про Україну охопила більше людей, ніж до початку війни. Як пише «Європейська правда», про це повідомляє The Washington Post.

Дослідження показало, що, попри добровільні зобов'язання найбільших соціальних мереж, зокрема Meta, протидіяти російській пропаганді, російська дезінформація проти України процвітає.

Дозвіл на безмежне поширення дезінформації та мови ворожнечі порушував би Закон про цифрові послуги, закон ЄС про соціальні мережі, якби він набув чинності минулого року, йдеться у висновку дослідження, яке тривало рік.

«Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, орієнтованих на Кремль, суттєво зросли по всій Європі», – йдеться у дослідженні.

«Попередній аналіз свідчить про те, що охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли в першій половині 2023 року, зокрема, через руйнування стандартів безпеки Twitter», – додають експерти.

Дослідження було проведено некомерційною аналітичною групою Reset, яка виступає за посилення нагляду за цифровими платформами. Аналітики оцінювали загальнодоступну інформацію, таку як кількість взаємодій із проблемним вмістом людей, які не підписалися на обліковий запис, що його опублікував.

Старший радник Reset Фелікс Картте сказав у коментарі Washington Post, що російські пропагандисти в досліджуваний період використовували мову ненависті, підштовхували екстремістів до дій і загрожували національній безпеці. Як стверджується, група Reset виступає за посилення нагляду за цифровими платформами.

Ключовий метод пропагандистів — спочатку розміщувати численні повідомлення в групах із меншим трафіком, а потім просувати ці публікації за допомогою посилань на популярніших каналах.