У відео іронізують над Львовом, який начебто вважає, що постраждав найбільше від війни

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про нову тему російської пропаганди, яка намагається розсварити захід і схід України. Соцмережами масово поширюють відео з хештегом «Фортеця Львів», які мають за мету показати начебто Львів найбільше страждає через війну і викликати негативну реакцію українців з інших регіонів.

«Останнім часом соціальну мережу Tik-Tok заполонили відео з хештегом "Фортеця Львів", під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту "Антитіла" – "Фортеця Бахмут". У цих відео львівʼян насмішкувато звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність. У такий спосіб роспропаганда, мімікруючи під українців, прагне розпалити давній наратив про ненависть заходу до сходу України», – йдеться у повідомленні.

Центру протидії дезінформації детально пояснює, чому такі повідомлення є російською ІПСО і які наративи вона просуває.

Наратив 1. Схід України, на відміну від заходу, страждає від війни.

У таких відео Львову іронічно приписують більше руйнувань, ніж Маріуполю та Бахмуту, і умовно порівнюють окуповану територію з неокупованою. Такі маніпуляції змушують людей у коментарях «мірятися стражданнями».

Наратив 2. Львів’яни намагаються нажитися на війні, підвищуючи ціни на квартири.

У таких відео поширюють скріншоти сайтів з пропозицями орендувати квартиру у Львові за дуже високу вартість.

«Автори відео забувають про історії волонтерських організацій, безкоштовних поселень, прихистків. Російські спецслужби виманюють невдалий досвід українців у коментарях – задля власних ефірів на телеканалах РФ, переказів про озлобленість людей на заході України та їхню негативну реакцію на своїх же українців зі сходу», – пояснює Центру протидії дезінформації.

Наратив 3. Схід, північ та південь України страждає від обстрілів, а захід – ні, і це несправедливо.

«Ця маніпуляція спрямована на виміщення злості людей у прифронтових та прикордонних областях на українців з умовно безпечних регіонів. Маніпулюючи кількістю обстрілів, ворог прагне розсварити українців та поставити питання кількості випущених по них ракет і дронів», – пише Центр.

Центр протидії дезінформації наголошує, що ворог намагається розсварити українців між собою. Тому не варто вестися на його маніпуляції, а навпаки об’єднуватися у боротьбі з ним.