Російська пропаганда масово поширює маніпулятивні відео про Львів
Центр протидії дезінформації пояснив наративи нової ІПСО
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив про нову тему російської пропаганди, яка намагається розсварити захід і схід України. Соцмережами масово поширюють відео з хештегом «Фортеця Львів», які мають за мету показати начебто Львів найбільше страждає через війну і викликати негативну реакцію українців з інших регіонів.
«Останнім часом соціальну мережу Tik-Tok заполонили відео з хештегом "Фортеця Львів", під яким користувачі публікують іронічний кавер на пісню гурту "Антитіла" – "Фортеця Бахмут". У цих відео львівʼян насмішкувато звинувачують у тому, начебто вони думають, що єдині страждають через війну та захищають українську державність. У такий спосіб роспропаганда, мімікруючи під українців, прагне розпалити давній наратив про ненависть заходу до сходу України», – йдеться у повідомленні.
Центру протидії дезінформації детально пояснює, чому такі повідомлення є російською ІПСО і які наративи вона просуває.
Наратив 1. Схід України, на відміну від заходу, страждає від війни.
У таких відео Львову іронічно приписують більше руйнувань, ніж Маріуполю та Бахмуту, і умовно порівнюють окуповану територію з неокупованою. Такі маніпуляції змушують людей у коментарях «мірятися стражданнями».
Наратив 2. Львів’яни намагаються нажитися на війні, підвищуючи ціни на квартири.
У таких відео поширюють скріншоти сайтів з пропозицями орендувати квартиру у Львові за дуже високу вартість.
«Автори відео забувають про історії волонтерських організацій, безкоштовних поселень, прихистків. Російські спецслужби виманюють невдалий досвід українців у коментарях – задля власних ефірів на телеканалах РФ, переказів про озлобленість людей на заході України та їхню негативну реакцію на своїх же українців зі сходу», – пояснює Центру протидії дезінформації.
Наратив 3. Схід, північ та південь України страждає від обстрілів, а захід – ні, і це несправедливо.
«Ця маніпуляція спрямована на виміщення злості людей у прифронтових та прикордонних областях на українців з умовно безпечних регіонів. Маніпулюючи кількістю обстрілів, ворог прагне розсварити українців та поставити питання кількості випущених по них ракет і дронів», – пише Центр.
Центр протидії дезінформації наголошує, що ворог намагається розсварити українців між собою. Тому не варто вестися на його маніпуляції, а навпаки об’єднуватися у боротьбі з ним.