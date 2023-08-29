У Кремлі затвердили тематику нового етапу інформаційної війни проти України. Про це 29 серпня повідомило ГУР.

Зазначається, що 25 серпня 2023 року в адміністрації Владіміра Путіна відбулась нарада щодо чергового етапу інформаційної війни в українському та світовому медіапросторах.

У заході взяли участь перший заступник керівника адміністрації Путіна Сєрґєй Кірієнко, кремлівські «технологи» та представники медіаресурсів, які залучені до проведення операцій в інформаційній сфері.

Темою наради було затвердження конкретних наративів, які мають дискредитувати Україну та вплинути на її партнерів у світі.

Визначено, що найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів:

«Масова мобілізація»: начебто мобілізації підлягатимуть всі без винятку українці, незалежно від статі, віку, стану здоров’я, в тому числі неповнолітні;

«Зневіра українських партнерів у можливості перемоги»: уявні «договорняки» про «мир в обмін на території», фейкові політичні угоди, зокрема, фабрикування матеріалів про начебто «таємну домовленість» київського міського голови Віталія Кличка з представниками Республіканської партії США щодо підтримки його на майбутніх виборах президента України;

«Український контрнаступ не має успіхів»: начебто збільшення кількості поховань українських воїнів на прикладі кладовищ великих міст і «відсутність успіхів» на фронті при «великих втратах», тиражування теми загибелі місцевих захисників у кожному регіоні України; пошук винних в уявних «провалах» заради дискредитації українських воєначальників та чиновників.

«Тотальна корупція»: начебто держава не бореться з корупцією – «бюджет розкрадається, закупівлі не проводяться», а корупціонери не караються;

«Прекрасне» життя на окупованих територіях: начебто високі зарплати, низькі ціни, забезпечення всім необхідним;

«Україна відмовляється від окупованих територій» з демонстрацією сфабрикованих документів;

українська влада начебто «здає» Куп'янськ.

Щоб не піддаватися ворожій пропаганді, Головне управління розвідки Міністерства оборони України наполегливо закликає дотримуватися інформаційної гігієни та довіряти лише офіційним джерелам інформації.