Маск володіє 12% акцій компанії Tesla та приблизно 42% акцій SpaceX

У середу, 1 жовтня, власник Tesla та SpaceX Ілон Маск став першою в історії людиною, чий чистий капітал сягнув 500 млрд доларів. Про це повідомив Forbes.

Відомо, що у середу акції однієї з компаній Маска Tesla зросли на 4% і це принесло йому додатково понад 9 млрд доларів.

«Вартість акцій компанії майже подвоїлася відтоді, як Ілон Маск оголосив у квітні про свій відхід з посади очільника Департаменту ефективності державного управління (DOGE), щоб більше займатися Tesla», – пише Forbes.

Маск володіє 12% акцій компанії Tesla, які оцінюють у 191 млрд доларів та приблизно 42% акцій SpaceX, що становить 168 млрд доларів. Також Маск контролює близько 53% xAI Holding.

Експерти вважають, що Маск може стати першим у світі трильйонером до березня 2033 року.

Нагадаємо, на початку липня Ілон Маск оголосив про створення власної політичної сили «Американська партія» (America Party). Та у серпні газета The Wall Street Journal писала, що Маск поки що відклав ці плани.