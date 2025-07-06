Маск заявив, що створює «Американську партію», щоб повернути американцям свободу

Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск оголосив про створення власної політичної сили «Американська партія» (America Party). Про це йдеться у дописі від суботи, 5 липня, на його сторінці в X.

Відомо, що 4 липня бізнесмен розмістив на своїй сторінці опитування щодо необхідності створення власної політсили.

«День незалежності – ідеальний час, щоб запитати себе, чи хочете ви незалежності від двопартійної (дехто б сказав, однопартійної) системи», – йшлося у повідомленні.

Вже наступного дня у суботу, 5 липня, Маск заявив, що 65,4% опитаних підтримали створення такої партії, проти висловилися 34,6% користувачів.

«З перевагою 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Коли йдеться про банкрутство нашої країни через марнотратство та корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні створено “Американську партію”, щоб повернути вам свободу», – зазначив він.

Нагадаємо, 29 травня Ілон Маск оголосив, що йде з посади Спеціального державного службовця в DOGE. За даними Bloomberg, Маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджене з президентом. Своє рішення він оголосив після інтерв’ю, у якому розкритикував флагманський податковий законопроєкт адміністрації Трампа заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету.

У четвер, 5 червня, між Трампом та Маском стався публічний конфлікт у соцмережах. Сварка сталася після того, як Макс розкритикував запропонований Трампом «великий і прекрасний» закон про податки і витрати.