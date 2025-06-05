Під час конфлікту Трамп назвав Маска божевільним та запропонував припинити підтримку його компаній, а Маск звинуватив Трампа в причетності до справи Епштейна

У четвер, 5 червня, між президентом США Дональдом Трампом та бізнесменом і його соратником Ілоном Маском стався публічний конфлікт у соцмережах. Сварка сталася після того, як Макс розкритикував запропонований Трампом «великий і прекрасний» закон про податки і витрати.

У середу, 4 червня, Ілон Маск, який нещодавно покинув департамент ефективності уряду (DOGE), різко розкритикував законопроєкт Трампа, який передбачає нові витрати та податки. Маск назвав цей законопроєкт «огидною гидотою» через ризик збільшення дефіциту бюджету. На захист проєкту став спікер Палати представників Майк Джонсон та речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Після того Ілон Маск написав, що без нього Дональд Трамп програв би президентські вибори в США. Нагадаємо, мільярдер став основним донором для Республіканської партії, витративши на підтримку Трампа щонайменше 200 млн доларів під час передвиборчої кампанії.

5 червня на критику Маска відреагував Трамп, який розпочав із ним сварку в соцмережах. Дописи щодо бізнесмена Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, а Ілон Маск відповів йому у своїй соцмережі «Ікс» (колишній твітер).

Під час брифінгу в Білому домі Трамп заявив, що не впевнений, чи будуть в нього ще «чудові стосунки» з Ілоном Маском, додавши, що він «дуже розчарований» мільярдером за критику законопроєкту. Він заявив, що Маск почав «виснажуватися» в DOGE, через що його попросили піти з посади.

«Він знав, що я збираюся це зробити, вже кілька місяців, і він просто збожеволів!» – написав Трамп.

Після цього він написав, що найпростіший спосіб зекономити «мільярди й мільярди доларів» у бюджеті країни — це припинити державну фінансову підтримку компаній Маска.

«Я скасував його електромобільний мандат, який змушував усіх купувати електрокари, що нікому більше не були потрібні, (і він знав про це вже кілька місяців!) — і він просто зірвався!» – написав Трамп.

Через заяви Трампа акції компанії Ілона Маска Tesla різко впали.

Після цього Ілон Маск на своїй сторінці в іксі запустив опитування серед підписників щодо створення нової політичної партії. Згодом він зробив заяву про те, що Дональд Трамп фігурує у файлах по справі Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у сексі з неповнолітніми, організації проституції та торгівлі людьми.

Правоохоронці виявили в записнику тисячі імен політиків, знаменитостей, бізнесменів та кінозірок. Їх почали підозрювати в тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна. Втім, донині списки Епштейна не опублікували. Зазначимо, раніше Трамп заявляв, що доручить ФБР опублікувати файли щодо Епштейна – Ілон Маск заявив, що документи досі не в публічному доступі, тому що Дональд Трамп присутній в них.

Нагадаємо, 29 травня Ілон Маск оголосив, що йде з посади Спеціального державного службовця в DOGE. За даними Bloomberg, Маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджене з президентом. Своє рішення він оголосив після інтерв’ю, у якому розкритикував флагманський податковий законопроєкт адміністрації Трампа заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету.

The Washington Post раніше серед причин відходу Маска від політики назвав особисті втрати й труднощі в досягненні політичних результатів. Газета писала, що мільярдер глибоко стурбований своєю безпекою та безпекою своєї родини, адже не очікував такого рівня критики. Ще одним фактором могла стати різка втрата популярності.