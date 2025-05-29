За словами Маска, місія DOGE з часом лише посилюватиметься

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про відставку з посади Спеціального державного службовця у Департаменті ефективності уряду США. Про це він повідомив у четвер, 29 травня.

Маск підтвердив свою відставку та зазначив, що місія DOGE з часом лише посилюватиметься. За його словами, вона стане способом життя всього уряду.

«Оскільки мій запланований термін на посаді спеціального урядового службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Трампу за можливість зменшити марнотратні витрати. Місія DOGE з часом лише посилюватиметься, оскільки вона стане способом життя всього уряду», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, реформи Маска хоч і призвели до скорочення десятків тисяч державних службовців і навіть ліквідації окремих агентств, однак фінансової мети він так і не досяг. Спершу Трамп визначив завершення ініціативи на 4 липня 2026 року, даючи DOGE майже 18 місяців на пошук 2 трлн доларів економії. Згодом ця сума зменшилася до 1 трлн, а потім і до 150 млрд доларів.

Bloomberg з посиланням на представника Білого дому повідомило, що Маск сам ініціював процес звільнення, яке було погоджене з президентом. Своє рішення він оголосив після інтерв’ю, у якому розкритикував флагманський податковий законопроєкт адміністрації Трампа заявивши, що той не сприятиме істотному зменшенню дефіциту федерального бюджету.

The Washington Post раніше серед причин відходу Маска від політики назвав особисті втрати й труднощі в досягненні політичних результатів. Газета писала, що мільярдер глибоко стурбований своєю безпекою та безпекою своєї родини, адже не очікував такого рівня критики. Ще одним фактором могла стати різка втрата популярності.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп призначив Ілона Маска головою нового Департаменту урядової ефективності (DOGE) у листопаді 2024 року.

У березні стало відомо, що DOGE припинив фінансування гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету. Вона допомогла знайти сотні українських дітей, викрадених Росією.

Тоді як у квітні писали, що Департамент ефективності уряду США підозрюють у передачі росіянам конфіденційних баз даних Національної ради з трудових відносин.