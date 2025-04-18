Департамент Ілона Маска підозрюють у кіберзлочині

Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск, підозрюють у передачі росіянам конфіденційних баз даних Національної ради з трудових відносин. Про це йдеться у заяві правозахисної організації Whistleblower Aid, передає «Мілітарний».

Про приховану кібероперацію проти Нацради з трудових відносин повідомив фахівець відомства Деніел Беруліс. За його словами, її організував DOGE, співробітники якого у березні прибули до штаб-квартири Національної ради, що займається розглядом трудових скарг та має доступ до секретної інформації. Співробітники DOGE нібито перевіряли агентство на відповідність політиці нового уряду щодо скорочення витрат та росту ефективності.

Зазначається, що співробітникам DOGE надали доступ найвищого рівня, таким чином вони отримали повний контроль над сервісом зберігання та обробки даних Azure.

Дії DOGE не документували та не відстежували, оскільки сторонні фахівці одразу вимкнули логування (журнал дій). Крім того, під час роботи DOGE були вимкнені системи безпеки та багатофакторна аутентифікація. Ці дії значно знизили захищеність системи.

Під час роботи DOGE кіберфахівці Національної ради помітили нетипову активність: витрати на хмарні ресурси зросли на 8%, це вказує на використання короткочасних обчислювальних ресурсів для крадіжки даних. Встановлено, що з серверів з базами даних відомства вивантажили близько 10 ГБ даних.

Зазначається, що після створення облікових записів DOGE, хтось з російських IP-адрес намагався увійти в систему, використовуючи їхні логіни та паролі. Це вказує на злам пристроїв DOGE або про свідому передачу даних стороннім користувачам.

Незалежне федеральне агентство розслідує та ухвалює рішення щодо скарг про несправедливі умови праці. У базах даних Нацради зберігаються конфіденційні дані працівників, профспілок, поточних судових справ та інші корпоративні таємниці. Експерти з трудового законодавства вважають, що цими даними можуть зловживати для отримання інформації про джерела скарг.

Деніел Беруліс заявив, що після розголосу виявив в себе на дверях своє фото з дрона з погрозами. Втім, служби кібербезпеки США не залучили до розслідування, його зупинили на високому рівні.