Департамент Ілона Маска припинив фінансувати групу, які розшукувала викрадених Росією дітей з України

Департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, припинив фінансування гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету. Вона допомогла знайти сотні українських дітей, викрадених Росією. Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомила британська щоденна газета The Telegraph з посиланням на представника університету.

«Дослідників Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) нещодавно повідомили про припинення державного фінансування їхньої роботи щодо війни в Україні», – цитує The Telegraph речника Єльського університету.

HRL розслідує гуманітарні кризи у країнах по всьому світу, використовуючи дані з відкритих джерел. Зокрема, дослідники допомогли розшукати сотні дітей, яких викрала Росія. Команда Єльського університету працювала разом з кампанією Bring Kids Back UA, започаткованою президентом України Володимиром Зеленським.

За даними дослідників, в Росії викрадених дітей налаштовували проти України. Крім того, The Telegraph пише, що відомі випадки, коли росіяни затримували українських дітей за відмову прийняти російське громадянство, змушували зізнатися у видуманих злочинах, а по досягненню 18-річного віку – ув’язнювали.

Зазначимо, що Володимир Зеленський неодноразово повідомляв, що за неофіційними даними, Росія викрала приблизно 20 тис. українських дітей.

Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині – незаконній депортації українських дітей до Росії.