Департамент Маска припинив фінансувати дослідників, які розшукували депортованих Росією дітей
За даними Володимира Зеленського, Росія викрала приблизно 20 тис. українських дітей
Департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, припинив фінансування гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету. Вона допомогла знайти сотні українських дітей, викрадених Росією. Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомила британська щоденна газета The Telegraph з посиланням на представника університету.
«Дослідників Лабораторії гуманітарних досліджень (HRL) нещодавно повідомили про припинення державного фінансування їхньої роботи щодо війни в Україні», – цитує The Telegraph речника Єльського університету.
HRL розслідує гуманітарні кризи у країнах по всьому світу, використовуючи дані з відкритих джерел. Зокрема, дослідники допомогли розшукати сотні дітей, яких викрала Росія. Команда Єльського університету працювала разом з кампанією Bring Kids Back UA, започаткованою президентом України Володимиром Зеленським.
За даними дослідників, в Росії викрадених дітей налаштовували проти України. Крім того, The Telegraph пише, що відомі випадки, коли росіяни затримували українських дітей за відмову прийняти російське громадянство, змушували зізнатися у видуманих злочинах, а по досягненню 18-річного віку – ув’язнювали.
Зазначимо, що Володимир Зеленський неодноразово повідомляв, що за неофіційними даними, Росія викрала приблизно 20 тис. українських дітей.
Нагадаємо, 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині – незаконній депортації українських дітей до Росії.