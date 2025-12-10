Візуалізація слідчого ізолятора у Мартусівці

Державна установа «Генеральна дирекція Державної кримінальної-виконавчої служби України» за результатами тендеру замовила ТОВ «Антаріс ПАР-Буд» будівництво слідчого ізолятора за 1,09 млрд грн, повідомляють «Наші гроші» з посиланням на Prozorro.

Будівництво СІЗО планують завершити до кінця 2028 року на базі Бориспільської колонії №119, відомої як «Мартусівка». При цьому, ще у 2025 році підрядник має виконати роботи на контрольно-пропускному пункті 1 та 2, черговій частині, канатах побачень, медичній частині з амбулаторією та прогулянковими двориками, режимних корпусах №1, 2 та оглядовій вежі з технологічними приміщеннями.

За словами заступника міністра юстиції Євгена Пікалова, слідчий ізолятор у Мартусівці буде розрахований на 1072 місця. Відкриття цієї установи дозволить розвантажити Лук’янівське СІЗО та нарешті усунути проблему його невідповідності європейським стандартам.

У 2025 році фінансування робіт здійснюється з держбюджету. Зокрема, на цей рік виділили 3,57 млн грн, а на 2026 рік – 416,83 млн грн, на 2027 заклали ще 469,80 млн грн, а на 2028 рік – 200 млн грн.

Розслідувачі зауважили, що в інформації про матеріальні ресурси ціни на вагомі позиції кошторису відповідають ринковим або наближені до них.

Довідково. Генеральну дирекцію ДКВС України очолює Денис Гергі, уповноваженою з питань закупівель є Олена Сімак. «Антаріс ПАР-Буд» належить Марині Батаєвій, яка володіє ТОВ «Торгівельна компанія «Міськбуд Партнер».

До слова, перша спроба реконструкції виправної колонії №119 під нове СІЗО була ще у січні 2022 року. Тоді було оголошено тендер на 580,42 млн грн, але його скасували через скорочення видатків після початку повномасштабного вторгнення.