Співробітникам та ув'язненим загрожує до 10 років позбавлення волі

У найбільшому слідчому ізоляторі України, що розташований у Києві, від побоїв помер ув'язнений. Правоохоронці оголосили підозри вісьмом співробітниками СІЗО та п’ятьом ув'язненим. Про це у четвер, 24 квітня, повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

За даними слідчих, у грудні 2024 року група ув’язнених на чолі з так званим «смотрящим» вивели одного з ув’язнених у двір та жорстоко побили. Постраждалого госпіталізували лише на другий день після побиття, а 28 грудня він помер у лікарні. ДБР зазначають, що до побиття та смерті ув’язненого призвела бездіяльність співробітників СІЗО. Також встановлено, що вони знали про побиття, але намагалися його приховати – підробили документи та ізолювали постраждалого без належної медичної допомоги.

На початку 2024 року під час розслідування правоохоронці виявили в ДУ «Київський слідчий ізолятор», де перебуває близько 2 тис. 700 людей, «ієрархічну структуру злочинного впливу». Її очолював так званий «смотрящий». Під його контролем, окрім ув'язнених, перебували частина персоналу СІЗО та медики.

«Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі з летальними наслідками», – йдеться у повідомлені ДБР.

У листопаді 2024 року у СІЗО відбулися кадрові зміни, завдяки чому вдалося зупинити діяльність злочинної мережі. Водночас окремі працівники ізолятора залишилися під впливом криміналітету, що призвело до побиття та загибелі ув'язненого.

Наразі вісім працівників СІЗО (інспектори, чергові, медики та старші по корпусах) — отримали підозри у перевищенні службових повноважень, службовій недбалості, залишенні в небезпеці, ненаданні допомоги, службовому підробленні, підробленні документів та співучасті у злочині групою людей. П’ятьох ув'язнених підозрюють у нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 21 квітня ДБР повідомило про викриття систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань.