Ув'язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі та води

Працівники ДБР викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Про це правоохоронці повідомили у понеділок, 21 квітня.

Слідчі з’ясували, що співробітники СІЗО знущалися з людей, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії працівників. Для цього на території медичної частини облаштували спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур. У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб.

Детективи розповідають, що один із постраждалих за останні 3 роки пережив жорстоке поводження понад 10 разів. А кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання з ув’язнених.

«Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони – повідомлено про підозру у катуванні (ч. 3 ст. 127 КК України). Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка», – йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмисникам у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Нагадаємо, у травні 2024 року співробітники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України.