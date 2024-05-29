За даними правоохоронців, одного із засуджених катували протягом години

Співробітники Державного бюро розслідувань викрили численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Наразі підозри отримали чотири службовці Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)», що розташована у Полтавській області. Про це у середу, 29 травня, повідомили у прес-службі ДБР та Офісі генпрокурора.

Під час розслідування слідчі викрили численні факти знущань та побиття людей, які відбували покарання у колоніях. За даними ДБР, катували майже всіх, хто потрапляв до виправної установи. Правоохоронці досі встановлюють особи всіх, хто піддавався тортурам.

Кожен засуджений, коли потрапляв до колонії проходив так звану процедуру приймання. Новоприбулим наказували прибирати підлогу та знімали це на відео, щоб надалі використати його для шантажу засудженого. У разі відмови до них застосовували тортури: били руками, ногами, гумовими кийками, палицями у різні частини тіла, викручували руки тощо.

«Новоприбулим погрожували поселенням серед “відторгнутих загалом” в’язнів та били до тих пір, поки не ламали волю й примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв», – йдеться у повідомленні.

Також слідчі отримали відеоматеріали, на яких знято побиття одного з новоприбулих в’язнів Божковської виправної колонії. Експертиза підтвердила справжність відео.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, у лютому 2022 року слідчі задокументували факт катування засудженого протягом майже однієї години. Розслідування за цим фактом розпочали у січні 2023 року. Крім того, у матеріалах також містяться й інші факти катувань у цій та інших виправних установах, які зараз досліджують правоохоронці.

Наразі чотирьом службовим особам Державної установи «Божковська виправна колонія (№16)» повідомили про підозру за частиною другою статті 127 (катування) КК України (в редакції статті до внесення змін Законом № 2812-ІХ від 01.12.2022). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Правоохоронці вирішують питання щодо обрання щодо підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі встановлюють всі факти катування та перевіряють причетність до них інших службових осіб колонії, в тому числі керівного складу.

Крім того, слідчі дії тривають в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС та у керівника цієї установи.

«Крім інформації про можливу організацію системи поборів та знущань у підпорядкованих закладах виконання кримінальних покарань, перевіряються також підстави отримання ним у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про численні квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі», – повідомили у прес-службі ДБР.