Двоє бійців в червні-жовтні 2023 року постійно перебували у Вижницькому районі на будові

На Буковині комбат запропонував двом військовослужбовцям замість проходження служби в зоні бойових дій відремонтувати будинок його родички. Військова прокуратура встановила, що чоловіки в червні-жовтні перебували у Вижницькому районі, де були залучені до будівельних робіт. Командиру батальйону однієї із бригад територіальної оборони та двом його підлеглим правоохоронці повідомили про підозру.

За даними слідства, підполковник запропонував двом військовослужбовцям відремонтувати будинок, що належить його близькій родичці. Натомість він обіцяв їм посприяти, щоб чоловіків не відправляли на фронт. Бійці батальйону погодились та упродовж чотирьох місяців офіційно вважались такими, що перебувають в районі ведення бойових дій на Сході країни. При цьому щомісячно незаконно отримували грошове забезпечення та додаткові виплати.

«Встановлено, що замість виконання прямих обов’язків із оборони країни, упродовж червня-жовтня 2023 року вони перебували у Вижницькому районі на Буковині. У цей час їхні товариші по службі деокуповували українські території», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у середу, 19 жовтня.

Працівники Спеціалізованої прокуратури та теруправління ДБР в Хмельницьку застали військовослужбовців безпосередньо на будівництві під час того, як вони добудовували будинок. Підполковника і ще двох його підлеглих, затримали у Вижницькому районі під час виконання будівельно-ремонтних робіт.

Наразі вирішується питання про обрання для них міри запобіжного заходу. Офіцеру інкримінують перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, а сержанту і солдату – ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. За вчинене посадовцю загрожує до 12 років ув’язнення, а солдатам – до 10 років позбавлення волі.



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