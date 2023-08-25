Правоохоронці провели 30 обшуків

В Івано-Франківську до війська фіктивно оформляли родичів керівництва обласного центру та футболістів з професійного клубу «Прикарпаття». Чоловіки мали б служити в роті охорони місцевого військкомату, однак цього не робили, а вільно розгулювали містом та далі займалися своїм справами. Також ці ж люди отримували заробітну плату від держави, як військовослужбовці.

Працівники ДБР викрили схему фіктивного зарахування на військову службу родичів керівництва міста до підрозділів охорони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На таку ж службу зараховували навіть футболісти місцевого професійного клубу «Прикарпаття», повідомили в ДБР України в п'ятницю, 25 серпня.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловіків призовного віку в роту охорони оформляли військовослужбовці зі складу деяких військкоматів Івано-Франківщини.

«Новобранці отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів», — повідомили в ДБР.

В футбольному клубі «Прикарпатті» вже відреагували на інформацію з ДБР. Керівництво МФК «Прикарпаття» офіційно заявило, що їхні футболісти та тренери дійсно служили і досі служать у війську.

«Ходять в наряди як футболісти, так і тренери. Ініціатива щодо військової служби була територіального центру комплектування та соціальної підтримки спільно з МФК "Прикарпаття", і про це публічно було заявлено у квітні 2022 року. Тоді 14 гравців і тренери "Прикарпаття" вступили до лав ЗСУ. З того часу частина людей була демобілізована і припинила співпрацю з клубом. Частина далі проходить службу і бере участь в житті команди "Прикарпаття-ЗСУ"», — йдеться в заяві клубу від п'ятниці, 25 серпня. В МФК «Прикарпаття» також додали, що чекають на обʼєктивне розслідування від правоохоронців.

В Державному бюро розслідувань заначили, що провели близько 30 обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів.

Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану). В Бюро зазначили, що наразі ще нікому не оголосили підозру, однак під час розслідування буде вирішуватися питання щодо деяких керівників військкоматів та притягнення їх до відповідальності.