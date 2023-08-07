Керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру начальнику одного з районних відділів Територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Полтавщині, який разом із двома іншими військовими побив до втрати свідомості підлеглого. Про це у понеділок, 7серпня, повідомили в прес-службі ДБР.

Як розповіли у відомстві, керівник районного ТЦК мав особисту неприязнь до потерпілого, бо той відкрито говорив про різні конфлікті ситуації, які були в колективі. Аби «прикрити рота» підлеглому, військком вирішив провести «виховну роботу».

Посадовець взяв із собою головного сержанта та солдата, безпосереднім керівником яких був потерпілий. На двох автомобілях близько опівночі вони під’їхали до будинку потерпілого та викликали його телефоном на розмову.

«Коли чоловік вийшов із будинку, його оточили та після словесної перепалки почали бити. Більшість ударів прийшлася в тулуб та голову. Чоловіка били, навіть коли він упав на землю», – йдеться у повідомленні

Потерпілий на деякий час втратив свідомість, а коли кривдники поїхали, ледве зміг зайти до своєї квартири. «Швидку» для військового викликали сусіди, коли побачили його в безпорадному стані. У лікарні йому діагностувати численні забої, струс головного мозку, забійну рвану рану голови та надірване вухо.

Керівнику районного ТЦК, а також ще одному учаснику побиття нині повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та погрозу або насильство щодо начальника.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру третьому учаснику побиття.

Видання «Українська правда» з посиланням на прес-службу ДБР зазначає, що інцидент мав місце ще в березні, весь цей час правоохоронці збирали доказову базу, щоб підозра була обґрунтованою.