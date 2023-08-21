Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому начальнику Херсонського прикордонного загону Південного регіонального Управління Державної прикордонної служби через недбале ставлення до військової служби. Про це в понеділок, 21 серпня, повідомили військова прокуратура.

За інформацією прокуратури, підозрюваний з березня по липень 2022 року під час тимчасової окупації Херсонщини не здійснював перевірку наявності на службі особового складу прикордонного загону. Як стверджують правоохоронці, військовослужбовцям, які не виконували завдання із захисту національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії та були відсутні у частині, незаконно нарахували та виплатили збільшену додаткову грошову винагороду на загальну суму 5,3 млн грн.

Через недбале ставлення до військової служби начальника прикордонного загону державі завдано збитків на 5,3 млн грн. Про підозру йому повідомили працівники Державного бюро розслідувань. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Зазначимо, що в повідомленні ДБР про затримання сказано, що підозрюваний командував військовою частиною, яка розташована на Миколаївщині. Однак на фото прокуратури і ДБР одна й та сама людина.

Нагадаємо, у серпні в Національній гвардії викрили два випадки незаконного нарахування «бойових» премій тим, хто не був на передовій.