Заступник командира – начальник штабу військової частини – безпідставно виписував «бойові» премії своїм підлеглим

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрила у лавах Національної гвардії другу за місяць схему безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій. Цього разу на махінаціях з державними грошима викрили командування однієї з бригад НГУ, яка дислокується на Київщині.

Як повідомила у вівторок, 15 серпня, прес-служба СБУ, з першого дня повномасштабного вторгнення Росії й до серпня 2022 року фігуранти незаконно преміювали себе на загальну суму майже 14 млн грн. Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. Водночас учасники схеми, як стверджує СБУ, не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту.

Як сказано в повідомленні, до організації схеми з незаконним призначенням «бойових» премій причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування «бойових» премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу: командиру дивізіону, командиру 3-го батальйону, начальнику відділення обліку особового складу, заступнику командира 1-го батальйону та командиру роти.

Заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим правоохоронці повідомили про підозру в недбалому ставленні до військової служби. Їм загрожує до восьми років ув’язнення. На момент, коли СБУ опублікувала це повідомлення, запобіжний захід підозрюваним не обрали.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн грн «бойових» премій у період з вересня до грудня включно.