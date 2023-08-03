Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань та за сприяння нового керівництва Національної гвардії ліквідували корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Нацгвардії.

Як повідомила в четвер, 3 серпня, прес-служба СБУ, посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських загарбників. При Водночас отримувачі премій не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій. Таким чином з вересня до грудня 2022 року включно учасники схеми незаконно преміювали себе на загальну суму майже 1 млн грн. СБУ не вказує, про який саме навчальний центр йдеться.

Як вказано у повідомленні, до організації схеми причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів. Експертиза, яку ініціювала СБУ, підтвердила, що посадовці завдали збитків державному бюджету.

СБУ підозрює керівника навчального центру Нацгвардії в недбалому ставленні до військової служби, а трьох його підлеглих – у зловживанні владою або службовим становищем. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.