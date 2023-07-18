Судили двох заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення

На Рівненщині судили двох посадовців військової частини за призначення зайвих доплат та премій порушникам дисципліни. За півроку держава зайво виплатила 29 службовцям премій на 1,2 млн грн. Коли схему викрили, а службовцям вручили підозри за статтею про службову недбалість, обвинувачені відшкодували завдані державі збитки.

Про вирок суду у цій справі стало відомо у вівторок, 18 липня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань.

У суді слідство довело, що протягом півроку двоє заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненщини протиправно оформлювали доплати по 30 тис. грн підлеглим, які не мали на це права згідно із законом. Зокрема, задокументували виплати 29 особам, які порушували військову дисципліну.

«Заступники командира роти не ініціювали перед керівництвом виключення їх зі списків на премії, хоча мали повну інформацію про наявні правопорушення. Таким чином, держава втратила 1,2 млн грн. За час розслідування фігуранти відшкодували цю суму», – йдеться у повідомленні.

Дубенський суд визнав чоловіків винними за ч.4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки). Їм призначили по п'ять років ув'язнення, але від відбування покарання у тюрмі службовців звільнили. Відтак обвинувачені отримали лише по року умовно.