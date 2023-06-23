Посадовцям вручили підозри за статтею про службову недбалість

Двоє посадовців військової частини на Рівненщині відшкодували державі 1 млн грн збитків, завданих їхньою службовою недбалістю. Слідство встановило, що вони впродовж півроку призначали премії порушникам дисципліни, які б не мали отримувати доплат.

Про завершення досудового розслідування у цій справі стало відомо в п'ятницю, 23 червня, після повідомлення прес-служби Державного бюро розслідувань.

Як встановили правоохоронці, впродовж шести місяців 2022 року двоє заступників командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненщини призначали додаткові премії порушникам дисципліни.

«Призначали додаткові винагороди у сумі 30 тис. грн 29 військовим, які систематично порушували дисципліну і не мали права отримувати такі доплати. Попри це заступники командира не ініціювали перед керівництвом виключення зі списків на премії цих осіб. Таким чином, держава втратила 1 млн 200 тис. грн», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що після викриття посадовці повністю визнали провину та відшкодували державі завдані збитки. Як повідомила прес-служба спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, вони підписали з прокурорами угоди про визнання винуватості.

Справу кваліфікували за ч.4 ст. 425 ККУ (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років тюрми.