Справу розслідують слідчі ДБР за статтею про недбале ставлення до військової служби

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему фіктивної виплати бойових доплат військовим з Рівненщини, які насправді не несли службу на передовій. Схема діяла протягом дев'яти місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 млн грн. Про викриття схеми стало відомо у п'ятницю, 21 квітня, після повідомлення прес-служби ДБР.

Як встановило слідство, з початку повномасштабного вторгнення Росії керівництво батальйону систематично преміювало підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій. Проте принаймні двоє військових, які перебували на території Рівненщини, також щомісячно отримували виплати від 30 до 100 тис. грн. Серед них, зокрема, донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини.

«20 квітня 2023 року працівники ДБР провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони тощо», – йдеться у повідомленні.

Крім того, правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. За результатами вивчення вилучених документів прийматимуть рішення щодо повідомлення певним особам про підозри.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Також за рішенням суду вони матимуть відшкодувати державі протиправно виплачені кошти.