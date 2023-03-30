СБУ провели обшуки у виправній колонії, де відбувають покарання шахраї

У колонії на Рівненщини викрили групу в'язнів, які виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових. Жертв зловмисники знаходили у тематичних групах в соцмережах. Тоді з фейкових акаунтів пропонували за гроші допомогти встановити місцезнаходження зниклого, або навіть вирішити питання щодо його звільнення з полону. Після отримання грошей зловмисники більше не виходили на зв'язок. Наразі слідству відомо про вісьмох потерпілих, загальна сума збитків поки встановлюється.

Про викриття шахраїв стало відомо у четвер, 30 березня, після повідомлення прес-служби СБУ. Як встановили правоохоронці, схему організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.

«Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам «допомогу» у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону», – повідомляє СБУ.

Встановлено, що шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів. Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і розпочинали приватне листування з їхніми родичами.

Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей, і варіювалась від 3 тис. грн до навіть 100 тис. грн.

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили мобільні телефони, декілька десятків сім-карток та банківські картки.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство), яка передбачає від трьох до восьми років тюрми. Підозр у цій справі поки нікому не вручали, але це станеться вже незабаром, додають у прес-службі прокуратури Рівненщини.