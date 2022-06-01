На Рівненщині поліція викрила 24-річного шахрая, який збирав гроші начебто для лікування онкохворої дитині. Насправді він створив у Facebook фейкову сторінку, а зібрані гроші планував привласнити. Яку суму йому вдалось зібрати, наразі не повідомляють. Зловмиснику вже вручили підозру за статтею про шахрайство, йому загрожує до восьми років тюрми.

Про вручення підозри стало відомо у середу, 1 червня, після повідомлення прес-служби прокуратури Рівненщини. За версією слідства, на початку цього року 24-річний мешканець Сарненського району створив фейкову сторінку в Facebook, де публікував оголошення про збір грошей на лікування дитини з онкологічним захворюванням. У постах чоловік вказував банківський картковий рахунок, з якого в подальшому планував знімати зібрані гроші.

Яким саме чином викрили шахрая, наразі не повідомляють. Відомо, що йому вже вручили підозру.

«За процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю Сарненського району за вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння коштами благодійної допомоги», – йдеться у повідомленні. Санкція ч.3 ст. 190 ККУ передбачає ув'язнення від трьох до восьми років. Незабаром чоловікові обиратимуть запобіжний захід.

«Закликаємо громадян бути обачними та надавати благодійну допомогу лише офіційним фондам, які займаються такою діяльністю на постійній основі та зареєстровані у встановленому порядку», – зазначає прокуратура.