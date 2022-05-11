Двоє підприємців з Рівного перерахували аферистам 840 тис. грн за дизельне пальне. Продавця вони знайшли в інтернеті, на сайті оголошень. Чоловіки перерахували гроші, втім, після цього шахраї перестали виходити на зв'язок. Справу розслідує поліція.

Про шахрайську схему повідомила прес-служба поліції Рівненщини в середу, 11 травня. Жертвами аферистів стали двоє підприємців з Рівного.

«Попередньо встановлено, що невідома особа, діючи, нібито від імені столичного товариства з обмеженою відповідальністю, розмістила на сайті безкоштовних оголошень повідомлення про продаж дизельного палива. Наразі відомо про двох жителів обласного центру, які потрапили на гачок аферистів. Кошти переказали на банківський рахунок, проте пального так і не отримали», – йдеться у повідомленні.

Загалом чоловіки замовили майже 23 тонни дизпалива, вартість якого становить 840 тис. грн.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 190 ККУ (заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому). Аферистам загрожує як мінімум штраф до 68 тис. грн, максимально ж санкція статті передбачає ув'язнення до трьох років.

«Правоохоронці застерігають громадян бути вкрай обережними під час онлайн-покупок. Товар оплачуйте лише після його отримання та довіряйте лише перевіреним покупцям. Бережіть свої заощадження», – закликає поліція.