Неодноразово судимий мешканець Рівненщини одержав 5 років позбавлення волі за видурювання грошей телефоном. Чоловік телефонував до жінок і розповідав, що їхні діти потрапили у ДТП і що потрібно заплатити «за непритягнення їх до кримінальної відповідальності». Гроші, які переказали ошукані жінки, одразу знімав у банкоматі товариш шахрая.

Випадки, за які Олександр Чулков одержав ще одну судимість, сталися у жовтні 2018 року у Дубні. Чоловік зателефонував незнайомій жінці й повідомив, що її донька потрапила в ДТП. Щоб її не притягнули до кримінальної відповідальності, просив переказати 20 тис. грн на рахунок, який він назвав. Жінка, нічого не запідозривши, переказала шахраю 13 тис. грн, які одразу зняв у банкоматі його товариш.

Через кілька днів шахрай зателефонував іншій жінці і сказав те ж саме: дочка потрапила у ДТП, потрібно 20 тис. грн. Жінка трьома операціями переказала цю суму на вказаний рахунок, і той самий товариш зняв гроші у банкоматі.

Згодом ошукані написали заяви до поліції, де було відкрито кримінальне провадження. Поки справу розслідували, шахрай одержав ще один строк за грабіж і потрапив до Катеринівської виправної колонії. Тож судове засідання у цій справі відбувалося в режимі відеоконференції.

Потерпілі попросили суд розглядати справу без їхньої участі. Повідомили, що збитки їм не відшкодовані, однак і цивільні позови вони не заявляли. За вчинення шахрайства суддя Рівненського райсуду Михайло Таргоній у лютому засудив Олександра Чулкова до 2 років позбавлення волі та приєднав невідбутий термін за попередньою судимістю, тож загалом шахрай одержав 5 років позбавлення волі.