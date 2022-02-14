Вул. Рутковича знаходиться у престижному районі. Вона сполічає вул. Паркову та вул. Стрийську

У Львові судитимуть шахрайку, яка підробила свідоцтво про одруження, щоб заволодіти квартирою померлого пенсіонера.

Як повідомила у понеділок, 14 лютого, прес-служба прокуратури, інцидент трапився чотири роки тому. У 2018 році, через рік після смерті 72-річного пенсіонера, жінка підробила свідоцтво про одруження з ним та оформила на себе спадщину – його квартиру на вул. Рутковича, неподалік Стрийського парку.

До слова, квартира покійного пенсіонера підлягала передачі у комунальну власність міста Львова.

Зараз шахрайка у СІЗО, а квартиру незабаром арештують на час поки триватиме розслідування. За підробку документів, а також шахрайстві львівянці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.