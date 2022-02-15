Житель села Іванівка Теребовлянського району втратив 504 тис. грн, придбавши міндобриво через інтернет. Чоловік перекинув гроші шахраю, коли побачив вантажівку з селітрою на своєму підприємстві. Шахрайська схема викрилася, коли водій, який привіз міндобриво, теж почав вимагати оплату за товар.

Потерпілий займається сільським господарством на території Іванівської громади. Для початку польових робіт чоловік вирішив купити необхідне міндобриво. За словами потерпілого, оголошення про продаж селітри він знайшов в інтернеті. Зателефонував і чоловік, який представився менеджером господарської фірми, запевнив, що міндобриво вони зможуть доставити за адресою в село.

«За кілька тижні до фермера на господарство приїхала вантажівка з мішками селітри. Проте менеджер фірми телефоном попросив чоловіка перекинути йому кошти ще до розвантаження машини. Потерпілий через банк кількома платежами перерахував шахраю 504 тис. грн», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

Після розвантаження водій, який привіз товар в Іванівку, теж попросив з ним розрахуватися. Вже тоді при з’ясуванні всіх обставин покупець зрозумів, що його обдурили і гроші він перекинув шахраєві. Фермер написав заяву в поліцію. За фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Тривають заходи для розкриття злочину.