Жінка роками приходила оформляти допомогу на померлу матір

Хмельничанка, яка роками незаконно отримувала соціальні виплати на померлу матір, отримала умовне покарання. Жінка кожні шість місяців приходила до соціального захисту Хмельницької міської ради, аби оформити допомогу на матір, яка померла ще в 2015 році. Таким чином за всі ці роки хмельничанка отримала понад 70 тис. грн.

Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, з 2014 року 48-річній мешканці Хмельницького, яка доглядала за матір’ю, призначили державну соціальну допомогу. Однак у 2015 році пенсіонерка померла, а донька і далі продовжувала подавати до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради заяви на виплату коштів, не повідомивши про смерть матері. Втім, суд вирішив не позбавляти її волі, присудивши умовне покарання.

«За публічного обвинувачення окружної прокуратури міста Хмельницького суд визнав 48-річну хмельничанку винною у шахрайському заволодінні бюджетними коштами. Вироком Хмельницького міськрайонного суду її засуджено до 2 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку», – зазначили у прокуратурі.