Атовець у суді визнав, що купив посвідчення водія

Теофіпольський районний суд Хмельницької області призначив іспитовий термін атовцю Ігорю Ткачуку, який їздив із підробленим посвідченням водія. Як розповів обвинувачений в суді, в 2019 році він працював в Одесі, де напарник допоміг йому придбати посвідчення водія в інтернеті.

27 вересня 2021 року у Теофіполі через порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили місцевого жителя Ігоря Ткачука і під час перевірки посвідчення водія запідозрили, що документ може бути підроблений. Проте під час розмови з поліцейським атовець стверджував, що отримав посвідчення після навчання в автошколі в Одесі, розповідаючи вигадані обставини проходження навчання. Лише після перевірки і підтвердження підробки експертом, чоловік зізнався, що в автошколі не навчався, медичного огляду не проходив, іспитів не складав, а підробку придбав в невідомих осіб.

«При визначенні виду покарання суд враховує, що Ігор Ткачук використав завідомо підроблений офіційний документ, на підставі якого надається право керування джерелом підвищеної небезпеки, що фактично і здійснював обвинувачений на дорогах загального користування в населеному пункті, незважаючи на те, що не проходив медичного огляду, не навчався у відповідному навчальному закладі, не складав теоретичного та практичного іспитів для отримання права керування транспортним засобом, чим наражав на суттєву небезпеку себе, вагітну пасажирку, інших учасників дорожнього руху та пішоходів», – йдеться у рішенні суду.

У підсумку суддя Теофіпольського районного суду Андрій Самойлович визнав чоловіка винним за статтями про підробку документів та призначив йому покарання у виді обмеження волі строком один рік шість місяців, але звільнив від відбування призначеного покарання з випробуванням терміном один рік шість місяців. Відтак Ігорю Ткачуку доведеться періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.