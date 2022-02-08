Чоловік уник адмінпокарання через неточності у протоколі

Хмельницький міськрайонний суд закрив справу проти 31-річного пранкера, який у формі поліції катався на дитячій машинці у місцевому парку. Складений у жовтні адмінпротокол спершу повернули правоохоронцям на доопрацювання, а після повернення справу закрили за недоведеністю вини.

Інцидент у парку ім. Т. Шевченка на вулиці Проскурівській стався ще в жовтні 2021 року. Тоді працівники районного відділу поліції помітили у Facebook відео з двома чоловіками, які заради розваги каталися на дитячих машинках у формі поліції. Після цього поліцейські розшукали одного з чоловіків – 31-річного Андрія Овчарука, який пояснив, що одягнув форму для зйомки комедійного відео. У підсумку правоохоронці склали на нього протокол за ст. 184-3 КУпАП (незаконне використання форми Нацполіції).

Під час розгляду цієї справи суддя звернув увагу на те, що в протоколі правоохоронці не зіслалися на статтю, яку порушив Андрій Овчарук. Тому у грудні 2021 року суд повернув протокол на доопрацювання до Хмельницького районного управління поліції. Після цього правоохоронці додали до нього рапорт поліцейського, не внісши уточнень у сам протокол, і знову подали справу до суду.

Через некоректно заповнений адмінпротокол суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Піндрак закрив цю справу. «Формулювання обвинувачення у викладеній в протоколі формі є неконкретним, не відповідає вимогам закону, що позбавляє особу, щодо якої складено протокол, можливості ефективно захищатися від пред`явленого обвинувачення, чим порушено її право на захист», – зазначено у постанові суду.

Звернувшись до досвіду Європейського суду з прав людини, суддя Олександр Піндрак зазначив, що у випадку, коли викладена в протоколі фабула адміністративного правопорушення не відображає всіх істотних ознак складу правопорушення, суд не має права самостійно редагувати її. Тому провадження проти Андрія Овчарука закрили за відсутністю складу правопорушення.