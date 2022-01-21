Микола Харкавий був депутатом Хмельницької обласної ради у 2015-2020 роках

Вищий антикорупційний суд засудив до 7 років в’язниці колишнього депутата Хмельницької обласної ради, який намагався «продати» посаду директора Кам’янець-Подільської школи-інтернату за 50 тис. доларів, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 січня. За даними Центру протидії корупції, йдеться про Миколу Харкавого, який представляв в облраді партію «За конкретні справи».

Так, у 2017 році екс-депутат за 50 тисяч доларів обіцяв виконувачці обов’язків директора Кам’янець-Подільської школи-інтернату «Славутинка» забезпечити перемогу в майбутньому конкурсі на посаду директора, а також не проводити у цьому закладі перевірку.

Його визнали винним на низкою статтей: замах на злочин, а також підбурювання до нього, шахрайство та пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. За вироком суду йому призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки та з конфіскацією майна.

Микола Харкавий був депутатом Хмельницької обласної ради від партії «За конкретні справи» у 2015-2020 роках. Зазначимо, що у період з 2011 по 2014 рік він також очолював Хмельницьку, Львівську, Тернопільську та Вінницьку митниці.