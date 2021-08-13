Конфісковані активи Іллі Кива тепер мають перейти державі

Вищий антикорупційний суд вирішив конфіскувати в нардепа від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви 1,2 млн грн прибутку від жомової ями.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив в четвер, 13 серпня, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Суд постановив конфіскувати ці активи, оскільки визнав їх необґрунтованими. Тепер кошти мають перейти державі.

Конфіскувати активи просила САП, оскільки Кива попри те, що він не був власником жомової ями та не мав права на користування, передавав її в оренду фіктивній фірмі. Загалом на оренді нардеп протиправно отримав 1242236 грн.

Нагадаємо, у липні минулого року журналісти Bihus.info оприлюднили розслідування, в якому йшлося, що Кива отримав 1,2 млн грн за здачу в оренду жомової ями. Сама яма виявилася ділянкою з бур'янами та без ознак діяльності навколо.

Раніше ці жомові ями використовував цукровий завод міста Заводське – туди скидали відходи після обробки буряку. Нині він не працює, але яму (400 метрів разом з гаражем), яка належить нардепу, орендувала «Компанія «Сіквел». Вона фігурує в одному з кримінальних проваджень щодо ознак її фіктивності.

Власниця фірми Світлана Ставісюк не захотіла розповідати журналістам, чи справді її підприємство сплачувало 100 тис. грн на місяць за оренду цього об’єкта. Сам же Кива журналістам заявив, що здачею ями в оренду займаються його юристи, а коментувати по суті він не може.