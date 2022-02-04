Хмельницький суд оштрафував чоловіка за передане п'яному водію авто
П'яний чоловік попросив знайомого відвезти додому. Але той також був п'яний
Хмельницький апеляційний суд оштрафував на 17 тис. грн власника Renault Trafic за передачу мікроавтобуса п'яному водію. На початку серпня 2021-ого чоловік попросив знайомого відвезти його додому, оскільки перед тим випивав у компанії. Втім, коли автобус з чоловіками зупинили патрульні, виявилося, що водій також був нетверезим – алкотестер показав, що вміст алкоголю у його крові перевищував норму у 12 разів.
Про накладений штраф на власника мікроавтобуса у п'ятницю, 4 лютого, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду. Сам же Renault Trafic із нетверезим водієм поліцейські зупинили ще ввечері 2 серпня 2021 року в Городку. Тоді під час перевірки водія «Драгер» показав 2,44 проміле, що більш як у 12 разів перевищує допустиму норму. У салоні авто при цьому перебував нетверезий власник мікроавтобуса Сергій Мерзляков. Виявилося, що напередодні власник передав право на керування авто знайомому, який збирався на риболовлю.
«Як пояснив у суді власник автомобіля, того дня він випив, тому коли зустрів друга, якому напередодні дав своє авто для поїздки на риболовлю, попросив підвезти додому. Той не сказав, що вживав алкоголь, а видимих ознак сп’яніння у нього не було. Апеляційний суд зауважує: правоохоронці проводили огляд на стан сп’яніння водія, позаяк від нього було чути запах алкоголю й у нього була нечітка вимова. Це разом із результатом алкотестера у 2,44 проміле алкоголю (у понад 12 разів вище норми), на переконання ХАС, вказує на очевидність для оточення ознак сп’яніння», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.
У самій постанові суду вказано, що підсудний пояснив, що передавав право на керування автомобілем ще напередодні інциденту. А оскільки у день виявлення поліцією він був п'яним, то не міг здогадатися, що водій, якого попросив завезти додому, також є нетверезим.
Втім, у підсумку суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Бережний погодився з висновками місцевого суду про доведеність вини Сергія Мерзлякова у тому, що він передав авто нетверезому водію, і оштрафував на 17 тис. грн. Водночас суд частково задовольнив вимоги апеляції, знявши покарання в позбавленні права керувати автомобілем впродовж року.