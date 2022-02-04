Хмельницький апеляційний суд оштрафував на 17 тис. грн власника Renault Trafic за передачу мікроавтобуса п'яному водію. На початку серпня 2021-ого чоловік попросив знайомого відвезти його додому, оскільки перед тим випивав у компанії. Втім, коли автобус з чоловіками зупинили патрульні, виявилося, що водій також був нетверезим – алкотестер показав, що вміст алкоголю у його крові перевищував норму у 12 разів.

Про накладений штраф на власника мікроавтобуса у п'ятницю, 4 лютого, повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду. Сам же Renault Trafic із нетверезим водієм поліцейські зупинили ще ввечері 2 серпня 2021 року в Городку. Тоді під час перевірки водія «Драгер» показав 2,44 проміле, що більш як у 12 разів перевищує допустиму норму. У салоні авто при цьому перебував нетверезий власник мікроавтобуса Сергій Мерзляков. Виявилося, що напередодні власник передав право на керування авто знайомому, який збирався на риболовлю.

«Як пояснив у суді власник автомобіля, того дня він випив, тому коли зустрів друга, якому напередодні дав своє авто для поїздки на риболовлю, попросив підвезти додому. Той не сказав, що вживав алкоголь, а видимих ознак сп’яніння у нього не було. Апеляційний суд зауважує: правоохоронці проводили огляд на стан сп’яніння водія, позаяк від нього було чути запах алкоголю й у нього була нечітка вимова. Це разом із результатом алкотестера у 2,44 проміле алкоголю (у понад 12 разів вище норми), на переконання ХАС, вказує на очевидність для оточення ознак сп’яніння», – йдеться у повідомленні прес-служби суду.

У самій постанові суду вказано, що підсудний пояснив, що передавав право на керування автомобілем ще напередодні інциденту. А оскільки у день виявлення поліцією він був п'яним, то не міг здогадатися, що водій, якого попросив завезти додому, також є нетверезим.

Втім, у підсумку суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Бережний погодився з висновками місцевого суду про доведеність вини Сергія Мерзлякова у тому, що він передав авто нетверезому водію, і оштрафував на 17 тис. грн. Водночас суд частково задовольнив вимоги апеляції, знявши покарання в позбавленні права керувати автомобілем впродовж року.