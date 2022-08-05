Суд на Рівненщині призначив 24-річному мешканцю Сарн три роки тюрми за шахрайство зі збором грошей на потреби онкохворої дитини. Кошти на лікування Максим Антончик почав збирати у лютому. Втім, через кілька місяців стало зрозуміло, що чоловік просто взяв фото дитини з інтернету, а кошти збирав на свою банківську карточку. За чотири місяці йому вдалося отримати понад 37 тис. грн.

Як йдеться у вироку Сарненського райсуду, в лютому чоловік створив фейкову сторінку в Facebook, на якій опублікував інформацію про збір грошей на лікування онкохворої дитини. На це оголошення відреагувало чимало людей. Загалом завдяки пожертвам він зібрав понад 37 тис. грн. Гроші з рахунку він періодично знімав у банкоматах в Сарнах і використовував на свої потреби. Звертатись до поліції обмануті благодійники почали з травня, загалом звернулись 24 людини.

Дії чоловіка кваліфікували за ч.3 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з електронно-облислювальною технікою). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Також йому інкримінували порушення ч.1 ст. 209 ККУ (розпорядження майном, отриманим злочинним шляхом).

Допитаний у суді чоловік повністю визнав свою провину та підтвердив обставини. Про підозрюваного відомо, що він проживає у Сарнах, перебуває на обліку в нарколога через алкогольну залежність.

Суддя визнав Максима Антончика винним у шахрайстві та призначив йому три роки та один місяць ув'язнення з конфіскацією майна. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.